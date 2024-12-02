Участник программы «Время героев» назначен советником заместителя гендиректора «Росатома»

Программа «Время героев» объединила людей, прошедших боевые действия, умеющих работать в команде, обладающих навыками управления в сложных условиях. Об этом, комментируя свое назначение на должность советника заместителя генерального директора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации «Росатом», рассказал кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы, капитан Павел Якушев.

Якушев стал участником первого потока программы «Время героев» в мае этого года. После обучения он проходил стажировку под наставничеством главы «Росатома» Алексея Лихачева.

«Мастер-классы и тренинги, которые мы проходим при участии высших должностных лиц государства, ведущих экспертов в разных областях и высококвалифицированных специалистов, помогли мне лучше понять основные нюансы государственной гражданской службы. Я получил ценные знания и навыки, которые пригодятся мне в будущем», — отметил он.

Также Якушев подчеркнул, что работа с Лихачевым и стажировка в «Росатоме» получилась очень насыщенной. По его мнению, глава «Росатома» является опытным и знающим руководителем, который всегда готов помочь и поделиться своими знаниями и опытом.

«Он подготовил план моей стажировки таким образом, чтобы она помогла мне раскрыть мои сильные стороны и понять тонкости работы. Мне позволили увидеть, как работает ведущая госкорпорация России. Я узнал, почему «Росатом» – технологический лидер не только в России, но в мире и как новые технологии обеспечивают суверенитет России», — сказал он.

Участник программы выразил уверенность в том, что в ходе работы сможет внести ценный вклад в реализацию проектов, направленных на патриотическое воспитание, развитие спортивного направления, а также поддержку талантливых детей и молодежи.

«Моя работа будет нацелена на продвижение инициатив, связанных с поддержкой ветеранов специальной военной операции и атомной промышленности, а также их семей. Особое внимание я планирую уделить поддержке молодых специалистов и их проектов. Это большая и важная работа, которую мы должны сделать вместе», — добавил он.

Напомним, программа «Время героев» была инициирована президентом России Владимиром Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии.