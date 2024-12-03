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Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию со вспышками вирусов Марбург и Оропуш

Роспотребнадзор: ситуация с вирусами Марбург и Оропуш находится на контроле

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Russell Regnery, Ph.D/CDC

Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышками вирусов Марбург, Оропуш и оспы обезьян, выявленных в 17 странах. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что ведомство следит за развитием ситуации, информирует и будет информировать граждан о возникающих рисках и рекомендуемых мерах защиты здоровья. Для диагностики заболеваний в Роспотребнадзоре зарегистрированы ПЦР-система для выявления вируса натуральной оспы и оспы обезьян, а также тест-система для выявления вируса Марбург, разработаны лабораторные варианты ПЦР-набора для диагностики заболевания Оропуш.

При посещении регионов, где были зарегистрированы случаи этих заболеваний, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры предосторожности, регулярно мыть руки с мылом и использовать антисептические средства. Кроме того, следует использовать репелленты и избегать тесных контактов с местным населением.

Чтобы опасные инфекционные болезни не были завезены в Россию, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.

1 ноября в Роспотребнадзоре заявляли, что риски распространения оспы обезьян в РФ минимальны.

Ранее вирусолог оценил опасность лихорадки Оропуш для России.

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