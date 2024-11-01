В Роспотребнадзоре рассказали о рисках распространения оспы обезьян в России

Угроза распространения оспы обезьян в России минимальная, в пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль. Об этом заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме мониторируют риски санитарно-эпидемиологического характера. В России заблаговременно были приняты меры для выявления опасного заболевания», — сказали в ведомстве.

22 октября стало известно, что в Германии зафиксировали первый случай заражения новым вариантом mpox («эмпокс», новое наименование оспы обезьян).

13 августа Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний объявил на континенте чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. По данным центра, вспышки заболевания mpox зафиксированы в текущем году в 17 странах Африки.

Недавно из-за вспышки оспы обезьян в Гане медики призвали население страны воздержаться от поцелуев и половой жизни.

5 октября сообщалось, что в Демократической Республике Конго началась первая кампания по вакцинации против вируса mpox, вызывающего оспу обезьян.

Ранее первые случаи оспы обезьян выявили в Зимбабве.