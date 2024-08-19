Вирусолог оценил опасность лихорадки Оропуш для России

Лихорадка Оропуш, которая распространяется в Европе, не опасна для России. Об этом Pravda.Ru рассказал вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он уточнил, что переносчиком болезни является похожая на комара мошка Culicoides paraensis (мокрец), которая обитает на островах Карибского бассейна, в тропиках, латиноамериканских и центральноамериканских странах.

«Именно в силу ограниченности ее ареала у нас есть пока что сдержанный оптимизм, что данное заболевание не распространится на другие регионы. В случае России у нас есть еще более весомое ожидание, что заболевание не сможет распространиться в нашем регионе, потому что у нас банально холодно», — уточнил Волчков.

По его словам, туристы могут завести инфекцию в страну, однако она вряд ли распространится здесь, потому что естественным резервуаром для вируса считаются ленивцы и другие животные.

17 августа Daily Mail писала, что в течение лета 2024 года 19 европейцев заразились вирусом Оропуш, который циркулирует между ленивцами и птицами. Согласно Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC), пять случаев инфекции Оропуш зарегистрированы в Италии, два в Германии и 12 в Испании. За пределами Европы с января 2024 года задокументированы восемь тысяч случаев, в основном в Южной и Центральной Америке.

Ранее Роспотребнадзор назвал минимальным риск распространения в России лихорадки Оропуш.