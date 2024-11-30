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Подростки, задержанные в Рыбинске за диверсию на ж/д, планировали поджечь вышку связи

МВД: дело возбуждено после задержания в Рыбинске подростков за поджог на ж/д

В Ярославской области после задержания 14-летнего и 16-летнего жителей Рыбинска, причастных к поджогу железнодорожного оборудования, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает МВД России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на перегоне станции «Рыбинск-Пассажирский – Шлюзовая» подростки подожгли аккумуляторный, релейный и электрический шкафы, а затем скрылись с места происшествия. Полицейским при помощи сотрудников регионального управления ФСБ удалось задержать злоумышленников.

По словам подростков, они решились на преступление после предложения от неизвестного лица. Представившийся «главным менеджером» человек отправил им геолокацию и пообещал 20 тыс. руб. за поджог шкафов. Правоохранители выяснили, что подростки собирались устроить пожар и на вышке сотовой связи, но их попытка не увенчалась успехом. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность). Подростков отправили под домашний арест.

Ранее в Петербурге был арестован мужчина, пытавшийся поджечь авиатехнику на военном заводе.

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