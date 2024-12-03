В Госдуме призвали освободить работающих россиян от налогов с пенсии

В России нужно отменить НДФЛ с накопительной части пенсии работающих пожилых граждан, считает депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Это стало бы для них стимулом работать и «выйти из тени», объяснил он свое предложение в беседе с 360.ru.

Существующий механизм взимания налогов с работающих пенсионеров депутат назвал не совсем справедливым. Он напомнил, что если россияне получают как страховую, так и накопительную пенсию, то последняя облагается налогом на доход.

«Я считаю, что в условиях роста инфляции было бы целесообразно обсудить отказ от налогообложения этой части пенсии. Минфин тоже понимает проблему, но для ее решения необходимо изменение законодательства», — подчеркнул парламентарий.

Гаврилов отметил, что механизм накопительной пенсии должен развиваться, обеспечивая россиянам страховку, к чему сегодня и стремятся в России. Предлагаемые изменения, по его мнению, станут стимулом для россиян «выйти из тени» и начать активнее работать, что важно, с учетом нехватки специалистов на рынке труда.

Напомним, в России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год – он будет составлять не 22, а 22,5 года. Отмечается, что это изменение введено на основании статистической информации о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

Ранее экономист объяснил, почему пенсионеры в России обречены на невыгодные схемы обеспечения.