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Экономист: пенсионеры в России обречены на невыгодные схемы обеспечения

Экономист Лапушкин: накопительные пенсии не нужны без новой экономической модели

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Павел Лисицын/РИА Новости

В России при нынешней экономической модели невозможно изменить пенсионную систему так, чтобы она была действительно выгодна жителям. Пока все поправки проводятся в рамках существующих условий, россияне обречены в старости на невыгодные схемы обеспечения, заявил экономист, секретарь федерального совета «Партии дела» Алексей Лапушкин в беседе с Tsargrad.tv.

Сегодня Центробанк проводит жесткую денежно-кредитную политику, россиян активно завлекают вкладами под 25% годовых. Однако непонятно, из чего будут платить жителям эти проценты, отметил эксперт.

«Надо понимать, что есть банки, есть пенсионные фонды, есть инвестиционные фонды — они являются финансовыми агентами. При этом у нас уровень закредитованности населения колоссальный, граждане набрали кредитов на 37 триллионов рублей. Ну, так это все те же самые деньги», — объяснил он.

Банки должны размещать внесенные средства и получать с них прибыль. Сегодня россияне вложили в депозитные счета порядка 50 трлн рублей, однако при этом надо учитывать закредитованность населения — ведь займы жителям выдаются как раз с депозитов, подчеркнул экономист.

По мнению Лапушкина, нет смысла говорить о накопительных пенсиях без замены экономической модели на такую, которая действительно будет помогать зарабатывать. На это способен только реальный сектор, однако сегодня ни одно предприятие не может работать с рентабельностью 20%, заключил эксперт.

Напомним, российские пенсионеры могут получать пенсию на накопительный счет для того, чтобы заработать проценты. Отмечается, что, к примеру, при размещении суммы страховой пенсии (в среднем 22 375,95 рубля) на 10 дней под ставку 17% можно заработать около 100 рублей. За год это составит порядка 1,2 тыс. рублей.

Ранее стало известно, почему пенсии не покрывают базовые потребности россиян.

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