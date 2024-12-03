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Названа причина повреждения кабелей в Финляндии

Traficom: повреждения кабелей в Финляндии произошли из-за строительных работ

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Финское управление транспорта и связи Traficom сообщило, что два повреждения кабелей между Финляндией и Швецией произошли в результате строительных работ, передает РИА Новости.

«Оба кабеля, судя по всему, были оборваны во время строительных работ, так что это была обычная ситуация», — сказали в Traficom.

Управление транспорта и связи уточнило, что ремонтные работы уже завершены.

По данным Traficom, повреждения могли спровоцировать перебои в обслуживании, однако они не привели к существенному нарушению связи.

3 декабря полиция Финляндии сообщила, что уголовного расследования по факту повреждений интернет-кабеля между Финляндией и Швецией не ведется.

Разрыв кабеля зафиксировали на территории Финляндии в ночь на 3 декабря. По данным Helsingin Sanomat, речь идет об интернет-кабеле.

До этого два кабеля — BCS East-West, соединяющий Литву и Швецию, и C-Lion1, соединяющий Финляндию с Германией, — были внезапно оборваны 17 и 18 ноября. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что кабели повредили «намеренно».

20 ноября стало известно, что датские военные суда задержали китайский корабль Yi Peng 3, проходивший рядом с поврежденными кабелями в Балтийском море. НАТО заподозрило шедшее из России китайское судно в умышленном повреждении кабелей якорем в Балтийском море. Источники утверждают, что в это время передающий данные о местоположении судна транспондер был отключен.

По данным СМИ, капитан судна россиянин, а сам Yi Peng 3 следовал из российского порта Усть-Луга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог намекнул, кому может быть выгоден разрыв кабеля C-Lion1.

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