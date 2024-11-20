«Это диверсия». На дне Балтики перерезали кабели связи, под подозрением россиянин Bild: капитаном корабля, повредившего кабели в Балтийском море, оказался россиянин

Датские военные суда задержали китайский корабль Yi Peng 3, проходивший рядом с поврежденными кабелями в Балтийском море. По данным СМИ, капитан судна россиянин, а сам Yi Peng 3 следовал из российского порта Усть-Луга. По факту повреждения кабелей прокуратура Литвы начала следствие по статье «терроризм». Шведская прокуратура квалифицировала произошедшее как диверсию. В Кремле отрицают причастность Москвы к инциденту, называя такие предположения «смехотворными».

Капитаном китайского корабля Yi Peng 3, который мог повредить подводный кабель связи C-Lion1 на дне Балтийского моря, оказался россиянин, пишет Bild.

Как отмечает таблоид, кабели могли быть оборваны с помощью спущенных в воду якоря или донного трала.

Польский портал Defence24 сообщает, что корабль следовал из российского порта Усть-Луга.

Yi Peng 3 попало в поле зрения датских властей из-за своего странного маршрута, который проходил близко к местам повреждения обоих кабелей. За сухогрузом последовали датский патрульный катер P525 и судно HDMS Søløven, специализирующееся на подводных работах.

Отмечается, что это не первый подобный случай: ​​чуть больше года назад другой китайское судно тоже повредило кабели в Балтийском море, задев якорем. Было это сделано намеренно или случайно, до сих пор не установили.

Что произошло

О том, что два подводных кабеля связи, проложенных по дну Балтийского моря, вышли из строя, стало известно 18 ноября. Один из кабелей был оборван в воскресенье, другой — в понедельник.

Финская государственная компания Cinia первой сообщила, что связь по кабелю Cinia C-Lion1 между Финляндией и Германией прервана. Вскоре после этого шведские власти заявили о повреждении кабеля компании Arelion, проложенного между Швецией и Литвой.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что кабели были повреждены «намеренно».

«Никто не верит, что эти кабели были перерезаны по ошибке», — заявил он после встречи со своими коллегами из ЕС, назвав случившееся «гибридной акцией».

Шведская прокуратура в рамках предварительного расследования инцидента квалифицировала обрыв кабелей как диверсию. «Квалификация преступления — диверсия. Предварительное расследование продолжается», — сообщила пресс-служба ведомства.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин подчеркнул в эфире общественной телерадиокомпании SVT, что «крайне важно выяснить, почему в настоящее время в Балтийском море не работают два кабеля». «На фоне серьезной ситуации с безопасностью правительство очень внимательно следит за развитием событий», — сказал он.

Технический директор Telia Lietuva, входящей в шведскую группу компаний Telia Company, Андрюс Шемешкевичюс отметил в интервью Литовскому национальному телевидению, что у Telia проходит через Литву три кабеля, поэтому повреждение одного из них ограничило связь, но не прервало ее полностью.

По его словам, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.

Прокуратура Литвы начала следствие по статье «терроризм».

Длина кабеля C-Lion1 составляет 1173 километра. Он пролегает между Хельсинки и немецким портом Росток и соединяет центры обработки данных континентальной Европы с центрами обработки данных Скандинавии.

Кабель Arelion имеет длину 218 километров. Он принадлежит шведской компании Arelion и эксплуатируется ею для передачи интернет-трафика Telia Lietuva.

Эксперт по кибербезопасности Фонда Конрада Аденауэра Фердинанд Герингер отмечает, что кабели связи не имеют надежной защиты, а информация об их расположении доступна всем желающим.

«Слишком много информации о кабельной инфраструктуре находится в свободном доступе, точки выхода кабеля можно просмотреть с помощью Google Maps», — говорит он.

Кроме того, сами кабели имеют толщину всего с кулак. Более прочная оболочка могла бы предотвратить случайные повреждения. Еще одна проблема, по мнению эксперта, — небольшое число датчиков, из-за чего о повреждениях кабеля компании-владельцы узнают далеко не сразу.

«Это смехотворно»

США ранее предупреждали, что зафиксировали «возросшую российскую военную активность» вокруг ключевых подводных кабелей связи. Два американских чиновника сообщили CNN в сентябре 2024 года, что в Вашингтоне опасаются потенциальных диверсионных операций на этих критически важных элементах инфраструктуры, которые якобы совершит РФ.

Два американских источника, знакомых с предварительными результатами расследования ЧП с кабелями в Балтике, сообщили CNN, что пока «нет никаких признаков злонамеренной деятельности или преднамеренного повреждения инфраструктуры морского дна», и предположили, что повреждение, вероятно, было вызвано якорем, вытащенным с проходящего судна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил причастность Москвы к инциденту.

«Достаточно абсурдно, не имея никаких оснований, продолжать во всем обвинять Россию <...>. Это смехотворно, например, на фоне отсутствия какой-либо реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море», — сказал он.