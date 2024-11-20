«Это диверсия». На дне Балтики перерезали кабели связи, под подозрением россиянин

Капитаном китайского корабля Yi Peng 3, который мог повредить подводный кабель связи C-Lion1 на дне Балтийского моря, оказался россиянин, пишет Bild.
Как отмечает таблоид, кабели могли быть оборваны с помощью спущенных в воду якоря или донного трала.
Польский портал Defence24 сообщает, что корабль следовал из российского порта Усть-Луга.
Yi Peng 3 попало в поле зрения датских властей из-за своего странного маршрута, который проходил близко к местам повреждения обоих кабелей. За сухогрузом последовали датский патрульный катер P525 и судно HDMS Søløven, специализирующееся на подводных работах.
Отмечается, что это не первый подобный случай: чуть больше года назад другой китайское судно тоже повредило кабели в Балтийском море, задев якорем. Было это сделано намеренно или случайно, до сих пор не установили.
Что произошло
О том, что два подводных кабеля связи, проложенных по дну Балтийского моря, вышли из строя, стало известно 18 ноября. Один из кабелей был оборван в воскресенье, другой — в понедельник.
Финская государственная компания Cinia первой сообщила, что связь по кабелю Cinia C-Lion1 между Финляндией и Германией прервана. Вскоре после этого шведские власти заявили о повреждении кабеля компании Arelion, проложенного между Швецией и Литвой.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что кабели были повреждены «намеренно».
«Никто не верит, что эти кабели были перерезаны по ошибке», — заявил он после встречи со своими коллегами из ЕС, назвав случившееся «гибридной акцией».
Шведская прокуратура в рамках предварительного расследования инцидента квалифицировала обрыв кабелей как диверсию. «Квалификация преступления — диверсия. Предварительное расследование продолжается», — сообщила пресс-служба ведомства.
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин подчеркнул в эфире общественной телерадиокомпании SVT, что «крайне важно выяснить, почему в настоящее время в Балтийском море не работают два кабеля». «На фоне серьезной ситуации с безопасностью правительство очень внимательно следит за развитием событий», — сказал он.
Технический директор Telia Lietuva, входящей в шведскую группу компаний Telia Company, Андрюс Шемешкевичюс отметил в интервью Литовскому национальному телевидению, что у Telia проходит через Литву три кабеля, поэтому повреждение одного из них ограничило связь, но не прервало ее полностью.
По его словам, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.
Прокуратура Литвы начала следствие по статье «терроризм».
Длина кабеля C-Lion1 составляет 1173 километра. Он пролегает между Хельсинки и немецким портом Росток и соединяет центры обработки данных континентальной Европы с центрами обработки данных Скандинавии.
Кабель Arelion имеет длину 218 километров. Он принадлежит шведской компании Arelion и эксплуатируется ею для передачи интернет-трафика Telia Lietuva.
Эксперт по кибербезопасности Фонда Конрада Аденауэра Фердинанд Герингер отмечает, что кабели связи не имеют надежной защиты, а информация об их расположении доступна всем желающим.
«Слишком много информации о кабельной инфраструктуре находится в свободном доступе, точки выхода кабеля можно просмотреть с помощью Google Maps», — говорит он.
Кроме того, сами кабели имеют толщину всего с кулак. Более прочная оболочка могла бы предотвратить случайные повреждения. Еще одна проблема, по мнению эксперта, — небольшое число датчиков, из-за чего о повреждениях кабеля компании-владельцы узнают далеко не сразу.
«Это смехотворно»
США ранее предупреждали, что зафиксировали «возросшую российскую военную активность» вокруг ключевых подводных кабелей связи. Два американских чиновника сообщили CNN в сентябре 2024 года, что в Вашингтоне опасаются потенциальных диверсионных операций на этих критически важных элементах инфраструктуры, которые якобы совершит РФ.
Два американских источника, знакомых с предварительными результатами расследования ЧП с кабелями в Балтике, сообщили CNN, что пока «нет никаких признаков злонамеренной деятельности или преднамеренного повреждения инфраструктуры морского дна», и предположили, что повреждение, вероятно, было вызвано якорем, вытащенным с проходящего судна.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил причастность Москвы к инциденту.
«Достаточно абсурдно, не имея никаких оснований, продолжать во всем обвинять Россию <...>. Это смехотворно, например, на фоне отсутствия какой-либо реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море», — сказал он.