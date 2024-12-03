Глава СПЧ призвал не торопиться с запретами религиозной одежды в школах

Региональным властям не стоит торопиться с введением запрета на ношение в школах и вузах религиозной одежды. Об этом заявил советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает РБК.

«Если во Владимире получится, это его дело. В конце концов, это компетенция региональной власти, но пример Владимира немедленно переносить на другие регионы было бы опрометчиво», — заявил он.

По словам главы СПЧ, пока нет позиции, которая могла бы удовлетворить сторонников и противников введения такого запрета, в том числе из-за различных представлений в обществе о том, какая должна быть одежда у мусульманской женщины. Он добавил, что в религиозном смысле «платок — это то же самое, что хиджаб, но для обывателей это разные вещи». Фадеев подчеркнул, что хиджаб предстает символом «демонстративной религиозности», однако это вопрос, который требует общественных изменений.

31 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в дискуссии о запрете ношения хиджабов в школах, который в Чечне назвали «провокационным».

Ранее власти Владимирской области объяснили, что запрет носить хиджабы школьникам соответствует законам.