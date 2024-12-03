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Путин назвал трагическими событиями массовые нарушения прав на Украине

Путин назвал трагическими нарушения прав и религиозных свобод людей на Украине

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Alina Smutko/Reuters

Президент РФ Владимир Путин назвал трагическими событиями массовые нарушения прав и религиозных свобод миллионов людей на Украине. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В ней президент обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма «Люди Христовы. Наше время» и гостям российской премьеры фильма.

«Этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима», — говорится в телеграмме.

Премьера документального фильма «Люди Христовы. Наше время» состоялась 18 сентября в Белграде. Режиссером картины стал Эмир Кустурица, а сценаристом — Йован Маркович. Фильм рассказывает о судьбе христианства в современном мире и гонениях на Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны властей Киева.

Ранее раскрыта причина закрытия монастыря УПЦ в Киеве.

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