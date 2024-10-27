Раскрыта причина закрытия монастыря УПЦ в Киеве

Введенский монастырь Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве был закрыт для посещений из-за провокаций со стороны представителей Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил телеканал «Первый казацкий».

«Тревожная информация из Введенского монастыря УПЦ в Киеве. Братия обители приняла решение временно закрыть монастырь для посещения. Богослужения будут продолжаться!» — говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что такое решение было принято из-за провокации возле монастыря, которую активисты устроили накануне.

По данным «Первого казацкого», Введенский монастырь «назначили целью, и будут стараться ему максимально навредить».

Православие на Украине представлено Украинской православной церковью, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата, а также Православной церковью Украины

В 2019 году ПЦУ получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

ПЦУ стала объединительным проектом, к ней присоединились верующие провозглашенной в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой церкви стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.

К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью).

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят завести дело против защищающего УПЦ адвоката.