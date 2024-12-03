Глава Куюргазинского района в Башкирии вернулся с СВО

В Башкирии глава Куюргазинского района Юлай Ильясов вернулся со спецоперации и приступил к выполнению должностных обязанностей. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Провел первую рабочую оперативку после окончания службы в зоне СВО», — заявил он.

По словам Ильясова, за время его отсутствия вопросов и проблем в районе «меньше не стало, больше — тоже». Он подчеркнул, что продолжит работать в должности.

Политик ушел добровольцем на фронт в ноябре 2023 года. Соответствующее решение Ильясов принял самостоятельно.

До этого сообщалось, что ветеран СВО 54-летний Валерий Карасев стал временно исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства Тамбовской области.

8 ноября временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что к работе в региональном правительстве привлекут выпускников программы «Время героев».

Ранее Песков заявил, что выпускников проекта «Время героев» продолжат назначать в госструктуры.