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Глава Куюргазинского района в Башкирии вернулся с СВО

В Башкирии глава Куюргазинского района Ильясов вернулся с СВО

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Юлай Ильясов/VK

В Башкирии глава Куюргазинского района Юлай Ильясов вернулся со спецоперации и приступил к выполнению должностных обязанностей. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Провел первую рабочую оперативку после окончания службы в зоне СВО», — заявил он.

По словам Ильясова, за время его отсутствия вопросов и проблем в районе «меньше не стало, больше — тоже». Он подчеркнул, что продолжит работать в должности.

Политик ушел добровольцем на фронт в ноябре 2023 года. Соответствующее решение Ильясов принял самостоятельно.

До этого сообщалось, что ветеран СВО 54-летний Валерий Карасев стал временно исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства Тамбовской области.

8 ноября временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что к работе в региональном правительстве привлекут выпускников программы «Время героев».

Ранее Песков заявил, что выпускников проекта «Время героев» продолжат назначать в госструктуры.

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