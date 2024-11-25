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Ветеран СВО стал врио руководителя аппарата правительства региона РФ

Ветеран СВО стал врио руководителя аппарата правительства Тамбовской области

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Krd.ru

Временно исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства Тамбовской области назначен ветеран специальной военной операции (СВО) 54-летний Валерий Карасев. Об этом сообщает «Топ68».

Карасеву 54 года, он родом из Краснодара. Выпускник училища КГБ СССР и Краснодарского юридического института МВД РФ. Более 20 лет Карасев служил в ФСБ. С декабря 2016 по декабрь 2019 года был управляющим делами в мэрии Краснодара. Затем стал заместителем главы города. Также сообщается, что Карасев принимал участие в специальной военной операции.

8 ноября временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что к работе в региональном правительстве привлекут выпускников программы «Время героев». Также чиновник заявил, что в регионе продолжится работа по поддержке возвращающихся к гражданской жизни участников СВО. Кроме того, Первышов упомянул о необходимости оценить ход работы по патриотическому воспитанию и начальной военной подготовке, а также эффективность взаимодействия с желающими заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО.

«Время героев» — программа обучения для бойцов и ветеранов СВО, созданная по распоряжению президента РФ Владимира Путина по модели «Школы губернаторов».

Ранее Песков заявил, что выпускников проекта «Время героев» продолжат назначать в госструктуры.

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