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В Новосибирске без отопления остались более ста домов

Mash Siberia: в Новосибирске из-за аварии без отопления остались 115 домов

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Arh-sib/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинском районе Новосибирска без отопления из-за аварии остались 115 домов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Тепло отключили в семь утра и планируют вернуть в шесть утра в понедельник», — говорится в публикации.

Отмечается, что проезд на пересечении Оборонной и Связистов перекрыли, «чтобы разобраться с аварией».

4 ноября в Новороссийске произошла авария в котельной, которая оставила без отопления 194 дома. Специалисты выяснили, что произошла разгерметизация трубопровода.

До этого жители Челябинска остались без воды из-за коммунальной аварии. В полдень произошло отключение воды на улицах: Тимирязева, Российская, Плеханова, Свободы, Евтеева, 3-го Интернационала, проспект Ленина. Как уточнили в УЖКХ Советского района, авария произошла возле дома на Тимирязева, 21. Специалисты ведут восстановительные работы.

Ранее стало известно, что в Финляндии сотни домов остаются без света из-за урагана.

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