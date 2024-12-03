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Челябинка устроила в своей квартире наркопритон и стала фигуранткой дела

В Челябинске женщина организовала дома наркопритон и стала фигуранткой дела

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Телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

В Челябинске 27-летняя россиянка устроила в своей квартире притон для наркоманов и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, ранее судимая хозяйка квартиры на постоянной основе впускала в свой жилище людей, которые употребляли там запрещенные вещества. Владелица наркопритона также присоединялась к гостям.

Полицейские осмотрели жилище и нашли там предметы, которые использовались для потребления наркотиков. В отношении хозяйки квартиры возбудили уголовное дело по статье об организации либо содержании притонов или систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Россиянке избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

До этого в Перми трое детей жили в наркопритоне, устроенном их матерью. Судебные приставы изъяли несовершеннолетних, сотрудники опеки обратились в суд с иском о лишении ее родительских прав.

Ранее стало известно, что десять омичей будут судить за притон с проститутками под видом массажного салона.

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