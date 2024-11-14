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Десять омичей будут судить за притон с проститутками под видом массажного салона

В Омске десять человек будут судить за притон с проститутками под видом массажа

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Depositphotos

В Омске суд решит судьбу десяти человек, которых обвиняют в организации проституции. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, один из обвиняемых в июле 2021 года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и открыл «массажный салон», в котором организовал притон для занятия проституцией. Он привлек несколько соучастников, а также 25 девушек и одного мужчину для непосредственного оказания услуг. Сотрудники правоохранительных органов пресекли нелегальный бизнес в марте 2023 года.

Возбуждено уголовное дело по статьям об организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией. Фигурантам стали десять местных жителей. В данный момент идет судебное следствие, прокуратура предоставляет доказательства стороны обвинения. Отмечается, что наказание по одной из статей может достигать десяти лет лишения свободы.

Ранее юная проститутка из Петербурга попала в реанимацию с травмами половых органов.

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