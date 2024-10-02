В Перми трое детей жили в наркопритоне, устроенном их матерью

В Перми судебные приставы изъяли у многодетной горожанки троих детей, которые жили в антисанитарных условиях, в наркопритоне. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.

Многодетная жительница Перми устроила в квартире наркопритон, ее трое детей длительное время проживали в антисанитарных условиях. При этом женщина регулярно употребляла запрещенные вещества и не заботилась о детях, самому младшему из которых 10 лет.

Сотрудники опеки обратились в суд с иском о лишении ее родительских прав. Судебные приставы выехали по месту жительства неблагополучной семьи. Дверь в квартиру была открыта, мать добровольно передала старшую и младшую дочь правоохранителям. О местонахождении среднего ребенка женщина ничего не знала. Через несколько дней шестнадцатилетнюю девочку удалось застать дома и изъять из семьи.

Известно, что семья давно находилась на учете контролирующих органов, как неблагополучная. С женщиной неоднократно проводились беседы о необходимости встать на путь исправления ради дочерей. Однако убедить в этом горожанку не удалось.

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