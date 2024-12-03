В Тверской области расширили список отраслей с запретом на работу иностранцев

Власти Тверской области расширили список отраслей, в которых с 2025 года будет действовать запрет на работу иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Уточняется, что соответствующий перечень был увеличен более чем в два раза. В пресс-службе пояснили, что в 2024 году использование иностранной рабочей силы запрещено по 36 видам экономической деятельности, а в следующем их число увеличится до 82. В частности, по 52 отраслям вводится полный запрет, а по 30 — с ограничениями по отдельным профессиям.

Решение было принято на заседании регионального правительства, проведенном губернатором Игорем Руденей. Отмечается, что в Тверской области активно работают над уменьшением количества иностранных работников в экономике.

Согласно сообщению пресс-службы, в 2025 году будет полностью запрещено использование иностранной рабочей силы в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; забора, очистки и распределения воды; сбора и обработки сточных вод; на производствах компьютеров; в деятельности водного транспорта. Запрет также коснется издательской и телевизионной деятельности, радиовещания, организации развлечений, разработки компьютерного обеспечения и программ, ремонта компьютеров и предметов личного потребления, научных исследований, деятельности в сфере информационных технологий, аренды и лизинга, ветеринарии, туристических агентств, общественных и некоммерческих организаций, по обеспечению безопасности и прочих.

В середине ноября директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявлял, что в 2025 году в трех ключевых отраслях экономики будет наблюдаться критическая ситуация с кадрами. По его словам, это коснется производственного и строительного секторов, а также сельского хозяйства. По мнению Кладова, это связано с миграционной повесткой и проблемами найма персонала.

Ранее HR-эксперт рассказал, какие специалисты оказались в дефиците из-за оттока мигрантов.