В России спрогнозировали критическую ситуацию с кадрами в трех отраслях экономики

В 2025 году в трех ключевых отраслях экономики будет наблюдаться критическая ситуация с кадрами. Об этом «Ленте.ру» сообщил директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

Эксперт уточнил, что в следующем году критическая ситуация ожидается в производственном и строительном секторах, а также в сельском хозяйстве. По мнению Кладова, это связано с миграционной повесткой и проблемами найма персонала.

Директор платформы напомнил, что аналогичная ситуация в производственном секторе наблюдалась еще в начале 2024 года. Тогда порядка 85% компаний, задействованных в отрасли, столкнулись с нехваткой персонала. Однако, по словам Кладова, в 2025 году дефицит кадров охватит уже 95% предприятий.

Согласно прогнозу эксперта, дефицит сотрудников в строительном секторе в следующем году может достичь 16-17% от общей численности персонала. При этом проблема затронет почти все востребованные специальности, среди которых оконщики, монолитчики и штукатуры.

Говоря про сельское хозяйство, Кладов предупредил, что нехватка квалифицированных работников в этой сфере может составить порядка 300 тысяч человек. Директор платформы отметил, что проблема с кадрами в отрасли возникла еще в 2022 году. Сейчас ситуацию усугубляет отток трудовых мигрантов и сокращение трудоспособного населения среди сельских жителей.

В конце октября Минтруд России предложил в 1,5 раза повысить в 2025 году квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников, которые приезжают в РФ по визе. Авторы проекта постановления отметили, что стране нужна дополнительная рабочая сила по причинам нехватки кадров в регионах, применения импортного оборудования, которое могут наладить и обслуживать заграничные специалисты.

Ранее эксперт объяснил, почему в России хотят повысить квоты для иностранцев.