Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

HR-эксперт рассказал, какие специалисты оказались в дефиците из-за оттока мигрантов

HR-эксперт Мурадян: курьеры оказались в дефиците из-за оттока мигрантов

close
Алексей Майшев/РИА Новости

В России фиксируется дефицит кадров в сфере строительства, это вызвано оттоком мигрантов и «закручиванием гаек в миграционном законодательстве». Об этом НСН рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, здесь не хватает примерно 420 тыс. специалистов. Кроме того, на нехватку кадров также повлияло ослабление рубля. Эксперт уточнил, что в стране особенно не хватает асфальтоукладчиков, операторов ЧПУ, токарей, курьеров и водителей такси.

«Тот же сварщик, который раньше получал 90-130 тыс. рублей, потом 150 тыс. Сейчас в диапазоне 240 тыс. рублей ты ставишь зарплату, и ты неконкурентоспособный. Асфальтоукладчики, операторы ЧПУ, токари, доставщики, курьеры, водители такси… Много кого не хватает теперь», — заключил Мурадян.

В пресс-службе hh.ru до этого сообщили «Газете.Ru», что специалисты транспортной отрасли вошли в топ-7 самых дефицитных в России по итогам октября 2024 года. Индекс сервиса, который показывает соотношение числа резюме и вакансий, составил 3,1 при норме 4–8. Самый острый дефицит транспортников — в Чукотском автономном округе (1,2 резюме на вакансию), Еврейской автономной (1,5) и Тамбовской областях (2).

Ранее в Госдуме объяснили, как бороться с дефицитом сотрудников в сфере ЖКХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами