HR-эксперт рассказал, какие специалисты оказались в дефиците из-за оттока мигрантов

В России фиксируется дефицит кадров в сфере строительства, это вызвано оттоком мигрантов и «закручиванием гаек в миграционном законодательстве». Об этом НСН рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, здесь не хватает примерно 420 тыс. специалистов. Кроме того, на нехватку кадров также повлияло ослабление рубля. Эксперт уточнил, что в стране особенно не хватает асфальтоукладчиков, операторов ЧПУ, токарей, курьеров и водителей такси.

«Тот же сварщик, который раньше получал 90-130 тыс. рублей, потом 150 тыс. Сейчас в диапазоне 240 тыс. рублей ты ставишь зарплату, и ты неконкурентоспособный. Асфальтоукладчики, операторы ЧПУ, токари, доставщики, курьеры, водители такси… Много кого не хватает теперь», — заключил Мурадян.

В пресс-службе hh.ru до этого сообщили «Газете.Ru», что специалисты транспортной отрасли вошли в топ-7 самых дефицитных в России по итогам октября 2024 года. Индекс сервиса, который показывает соотношение числа резюме и вакансий, составил 3,1 при норме 4–8. Самый острый дефицит транспортников — в Чукотском автономном округе (1,2 резюме на вакансию), Еврейской автономной (1,5) и Тамбовской областях (2).

Ранее в Госдуме объяснили, как бороться с дефицитом сотрудников в сфере ЖКХ.