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В российской школе на учеников обрушился потолок

360.ru: в Самарской области три ученицы получили травмы от обрушения потолка

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В школе поселка Нагорный Самарской области обрушился потолок. Пострадали трое учениц, которых увезли на скорой, передает 360.ru.

Потолок упал в комнате туалета на головы девочек, которые в тот момент там находились. Школьницы сначала услышали странные звуки, а после на их головы рухнуло покрытие с потолка. Получивших травмы девочек госпитализировали врачи скорой помощи, в данный момент они проходят обследование в больнице.

В конце ноября похожее происшествие произошло в Пермском крае – в детсаду Кунгура на детей обвалилась часть потолка в одном из помещений. Позже пресс-службе местного Управления образования ЧП назвали не обрушением потолка, а «отслоением небольшого участка штукатурки». Уточнялось, что никто не пострадал.

Ранее потолок рухнул на голову восьмилетнему мальчику в петербургской новостройке.

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