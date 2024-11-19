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В пермском детском саду рухнул потолок

В детском саду Кунгура обвалилась штукатурка

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ЧП Кунгур/VK

В одном из детских садов Кунгура (Пермский край) произошло ЧП — обвалилась часть штукатурки в одном из помещений, где занимаются дети. Об этом сообщили в паблике «ЧП Кунгур» во «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, часть потолка рухнула 18 ноября, когда в комнате меняли лампы. Житель, знакомый с ситуацией, утверждает, что в тот момент в группе находились дети.

«Дети, которые находились в это время в группе, не пострадали, лишь получили незначительные царапины», — отметил горожанин.

В пресс-службе местного Управления образования прокомментировали случившееся. Там подтвердили факт случившегося, но назвали это не обрушением потолка, а «отслоением небольшого участка штукатурки». Чиновники отметили, что фото, приведенные в качестве доказательства, сделаны «после расчистки потолка обслуживающей организацией».

«Дети не пострадали, временно переведены в другую группу. Выполнение ремонта планируется до 26 ноября», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Усть-Лабинском детском саду потолок обвалился на головы сотрудников.

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