Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Потолок рухнул на голову восьмилетнему мальчику в петербургской новостройке

78.ru: в Петербурге потолок новостройки рухнул на голову восьмилетнему мальчику

close
Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге потолок в новостройке упал на голову восьмилетнему ребенку. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 17 сентября в Красногвардейском районе. В общем коридоре одной из новостроек на голову мальчику, стоявшему перед лифтом, рухнул фрагмент подвесного потолка размером 50 на 50 сантиметров.

Ребенку вызвали бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали у него ушибленные раны теменной и лобной области, оказали мальчику необходимую помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии. Сообщается, что у него на голове были две раны, которые пришлось зашивать.

«Мы неоднократно подавали заявки на то, что у нас висит потолок и на первом этаже, а там высота еще больше. Но наша УК никак на это не реагирует», — сообщила мать пострадавшего ребенка.

Ранее лифт с пассажирами рухнул в торговом центре в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами