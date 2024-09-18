Потолок рухнул на голову восьмилетнему мальчику в петербургской новостройке

В Петербурге потолок в новостройке упал на голову восьмилетнему ребенку. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 17 сентября в Красногвардейском районе. В общем коридоре одной из новостроек на голову мальчику, стоявшему перед лифтом, рухнул фрагмент подвесного потолка размером 50 на 50 сантиметров.

Ребенку вызвали бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали у него ушибленные раны теменной и лобной области, оказали мальчику необходимую помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии. Сообщается, что у него на голове были две раны, которые пришлось зашивать.

«Мы неоднократно подавали заявки на то, что у нас висит потолок и на первом этаже, а там высота еще больше. Но наша УК никак на это не реагирует», — сообщила мать пострадавшего ребенка.

Ранее лифт с пассажирами рухнул в торговом центре в Москве.