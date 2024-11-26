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Врач перечислила факторы, провоцирующие ожирение

Врач Соломатина: стресс может приводить к ожирению

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Ожирение является комплексным заболеванием, которое формируется из-за множества факторов. Стресс является одним из них. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«На это влияет множество факторов. Сахар, белая мука, приносит удовольствие людям. Нехватка витамина D приводит к нервным заболеваниям, психическим и так далее. То есть это прямое влияние на любую систему. Недостаток кислорода, глюкозы потянет за собой хандру и прочее», — отметила специалист.

Она добавила, что для борьбы с ожирением каждому человеку необходима индивидуальная диета. Однако начать стоит с классических принципов здорового питания.

Бариатрический хирург, руководитель Центра бариатрической хирургии «СМ-Клиника» Владислав Давыдов до этого рассказал, что число россиян с диагнозом «ожирение» за первые 9 месяцев 2024 года выросло на 3%. Причем женщины сталкиваются с ним в 2 раза чаще мужчин — 68% против 32%. А почти половина — это люди в возрасте от 25 до 44 лет.

Ранее врач объяснил, почему пациенты снова набирают вес после уменьшения желудка.

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