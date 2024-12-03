Глава СПЧ выступил против «кишлаков в городах»

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил в интервью с РБК, что России «не нужны кишлаки в городах», поэтому в стране нужно пересмотреть миграционную политику и сделать ее более жесткой.

По его словам, Россия должна оставаться открытой, но подход к завозу мигрантов должен быть строже. Так, они должны приезжать на заработки лишь через работодателя, а их пребывание в стране нужно ограничить трудовым контрактом.

Он также отметил, что многие мигранты, у которых даже есть паспорта граждан РФ, плохо владеют русским языком. Это приводит к проблемам, например, в школах, когда дети мигрантов еле говорят по-русски, потому что их родители тоже не знают языка.

«Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», — заключил Фадеев.

Ранее в Кузбассе мать трижды меняла отцовство детям ради мигрантов.