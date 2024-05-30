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Буйный пассажир попытался открыть дверь самолета, летевшего из Еревана в Москву

Авиадебошира, пытавшегося открыть дверь во время полета, задержали в Домодедово

Полицейские из аэропорта Домодедово привлекли к административной ответственности пассажира рейса ЕреванМосква, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сразу после посадки правоохранители задержали мужчину, который, как сообщил экипаж воздушного судна, проявлял агрессию к бортпроводникам и пытался открыть дверь самолета во время полета. Работники авиакомпании и другие пассажиры оттеснили хулигана от двери и обездвижили с помощью пластмассовых стяжек.

Дебоширом оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Его доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово для дальнейшего разбирательства. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, но все равно был привлечен к ответственности за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

В качестве наказания нарушителю назначили семь суток ареста и выдворение за пределы Российской Федерации.

Ранее вылет рейса из Петербурга в Новосибирск задержали из-за панической атаки у пассажирки.

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