В Сочи рассчитывают принять рекордное число туристов

По итогам 2024 года Сочи может принять рекордное количество туристов — 8 млн человек. Об этом на заседании российского состава рабочей группы СМИ форума «Питерский диалог» рассказал мэр города Андрей Прошунин, передает kp.ru.

«Ожидаем, что Сочи примет в этом году рекордные 8 млн туристов. Для сравнения, в прошлом году на курорте отдохнуло 7, 6 млн человек», — сказал он.

По данным Международного аэропорта Сочи, летом 2024 года там обслужили 5,2 млн человек. Нового наплыва туристов в городе ожидают с наступлением горнолыжного сезона. Мэр подчеркнул, что к наплыву туристов все готово. По его словам, городской аэропорт в самые загруженные дни может принимать до 64 тысяч пассажиров.

В пресс-службе сервиса OneTwoTrip до этого сообщили «Газете.Ru», что на данный момент россиянам оформлено уже в два раза больше заказов на весенний отдых, чем в аналогичный период прошлого года. Самым популярным городом для весенних поездок оказался Сочи: на него уже приходится 16,9% заказов по стране. Забронировать там отель сейчас можно в среднем за 3 тыс. рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что в России установили новый рекорд в области внутреннего туризма.