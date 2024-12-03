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В Сочи рассчитывают принять рекордное число туристов

Мэр Прошунин: в Сочи в 2024 году примут рекордные 8 млн туристов

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saiko3p/Shutterstock/FOTODOM

По итогам 2024 года Сочи может принять рекордное количество туристов — 8 млн человек. Об этом на заседании российского состава рабочей группы СМИ форума «Питерский диалог» рассказал мэр города Андрей Прошунин, передает kp.ru.

«Ожидаем, что Сочи примет в этом году рекордные 8 млн туристов. Для сравнения, в прошлом году на курорте отдохнуло 7, 6 млн человек», — сказал он.

По данным Международного аэропорта Сочи, летом 2024 года там обслужили 5,2 млн человек. Нового наплыва туристов в городе ожидают с наступлением горнолыжного сезона. Мэр подчеркнул, что к наплыву туристов все готово. По его словам, городской аэропорт в самые загруженные дни может принимать до 64 тысяч пассажиров.

В пресс-службе сервиса OneTwoTrip до этого сообщили «Газете.Ru», что на данный момент россиянам оформлено уже в два раза больше заказов на весенний отдых, чем в аналогичный период прошлого года. Самым популярным городом для весенних поездок оказался Сочи: на него уже приходится 16,9% заказов по стране. Забронировать там отель сейчас можно в среднем за 3 тыс. рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что в России установили новый рекорд в области внутреннего туризма.

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