Стало известно, где россияне собираются путешествовать весной

На данный момент россиянам оформлено уже в два раза больше заказов на весенний отдых, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.

Самым популярным городом для весенних поездок оказался Сочи: на него уже приходится 16,9% заказов по стране. Забронировать там отель сейчас можно в среднем за 3 000 рублей в сутки. Второе место занял Калининград, доля которого составляет 13,3%; ночь в гостинице обойдется примерно в 4 500 рублей. Замыкают тройку лидеров Минеральные Воды (11,8%); номер там можно найти за 2 700 рублей.

Кроме того, в топ-10 востребованных направлений вошли Москва (9,4%; стоимость ночи в отеле — порядка 3 000 рублей), Иркутск (7,5%; 2 500 рублей), Южно-Сахалинск (5,5%; 5 000 рублей), Санкт-Петербург (4,1%; 3 000 рублей), Махачкала (3,9%; 4 000 рублей), Мурманск (3,6%; 4 000 рублей) и Горно-Алтайск (3,5%; 4 500 рублей).

Больше всего россиян, заранее задумавшихся о своих путешествиях за рубеж, на данный момент планируют посетить весной Токио: 13,9% авиабронирований приходятся на столицу Японии; ночь в отеле там обойдется примерно в 7 000 рублей. Следом идёт Пхукет, куда отправятся 10,1% путешественников; гостиница на тайском острове стоит около 3 000 рублей в сутки. Третью строчку занял Сеул с долей 7,4%; там можно найти номер за 4 000 рублей.

В список популярных весной зарубежных городов также попали Денпасар (доля — 6,8%; сутки в отеле — 3 500 рублей), Хошимин (4,2%; 2 000 рублей), Бангкок (3,8%; 2 500 рублей), Камрань (3,5%; 2 500 рублей), Баку (3,5%; 5 000 рублей), Шанхай (3,3%; 4 000 рублей) и Пекин (2,9%; 6 000 рублей).

Ранее выяснилось, что холодная погода заставляет россиян украшать дом.