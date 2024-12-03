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Врач объяснила, как алкоголь влияет на зимнюю хандру

Врач Захарова: алкоголь не поможет справиться с упадком сил зимой

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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Осенью и зимой, когда световой день короче, а небо преимущественно пасмурное, многие люди испытывают подавленное состояние. Однако алкоголь или психотропные вещества не помогут справиться с хандрой, а лишь усугубят ее. Об этом в интервью РИАМО предупредила участковый врач-психиатр психоневрологического диспансера Красногорской больницы Виктория Захарова.

Вместо спиртного она посоветовала полноценно отдыхать и употреблять отвары трав: пустырника, мяты, валерианы, зверобоя и других. Перед их применением специалист рекомендует проконсультироваться с врачом.

«Сон должен быть полноценным, 7-8 часов в сутки. Питайтесь сбалансированно. Обязательно уделяйте время интересному общению, встречам с близкими, хобби. Хорошо себя зарекомендовали фито- и ароматерапия с использованием масел цитрусовых или лаванды», — отметила Захарова.

Кроме того, по ее словам, следует чаще выходить на прогулки и усилить физическую активность в течение дня.

Практикующий психолог Марина Роднова в свою очередь посоветовала ходить в баню для ментального здоровья. По ее словам, это мощная психотерапевтическая практика, оказывающая глубокое воздействие на физическое и эмоциональное состояние человека. Кроме того, в парной в организме происходят изменения на гормональном уровне.

Ранее россиянам дали советы, как мобилизовать организм в предновогодний период.

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