Россиянам дали советы, как мобилизовать организм в предновогодний период

Чтобы подготовить себя к предновогоднему периоду, необходимо следить за физическим и психологическим состоянием. Мы привыкли сразу лечиться таблетками при появлении недомоганий, но боль — это крайний сигнал организма. Поэтому важно воздействовать на первоисточник болезни, а не только глушить сопутствующую ей боль, рассказала «Газете.Ru» София Соколова, эксперт по нутрициологии, дипломированный остеопат.

Осенью на фоне падения иммунитета люди начинают чаще болеть, изменяется общее состояние, и с этим можно бороться.

«Первый совет: добавить движение в свою жизнь, например, ходьбу. Когда человек на работу и обратно ездит на автомобиле или на метро, у него возникает иллюзия, что он весь день в движении. Но на самом деле задачу так не решить, и шагомер в смартфоне сможет это доказать. Выходите из дома пораньше, возвращайтесь чуть позже, прокладывайте новые маршруты и хотя бы часть пути проходите пешком. Нормой для человека является дистанция в 10 тысяч шагов, но для начинающего это может быть сложно. Стоит начать с постепенного увеличения количества ходьбы: например, дополнительно 15 минут утром и вечером», — объяснила она.

Займитесь «советской» физкультурой. Она отнимет не более трех минут в день: потянитесь вправо и влево, разомните шею, руки, выполните приседания и наклоны, а также отожмитесь от стены. Сила такой активности очень недооценена. К тому же такую гимнастику можно выполнить и на работе. Если вы долго сидите, возьмите за правило каждый час встать, походить, размять шею, плечи, спину, ноги.

«Второй совет: больше спите. Женщине необходим покой как минимум на два часа больше, чем мужчине, из-за разницы в физиологии. Первым для сна необходимо 9-10 часов, а вторым хватит и 7-8. Обеспечьте себе стабильный режим в будни и выходные, чтобы сохранять энергию и молодость», — отметила специалист.

Третий совет: не перегружайте сами себя, не работайте на износ. Организм не сможет постоянно выдерживать тяжелые нагрузки и, рано или поздно, даст обратную реакцию. Поэтому уважайте свое тело и относитесь к нему с абсолютной заботой.

«Выполняя эти рекомендации, можно снизить уровень стресса и осенней хандры. Если до этого вы не занимались спортом, то не стоит сразу бежать в зал и покорять вершины, потому что в подавленном состоянии человеку сложнее принять себя и начать действовать эффективно. Сначала займитесь собственным самочувствием, а потом углубляйтесь в спорт. Не забывайте проводить профилактику ОРВИ и простуды – здесь достаточно пить горячее в течение дня: ромашковый чай, грудной сбор или сочетание лимона с имбирем (при отсутствии аллергии). Таким образом, вы сможете повысить иммунитет и подготовить свой организм к противодействию сезонным заболеваниям», — резюмировала нутрициолог.

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