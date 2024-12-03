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Таможенники пресекли канал контрабанды военной амуниции

Baza: гражданин ЕС организовал канал военной амуниции с помощью россиян

Гражданин Евросоюза (ЕС) организовал канал контрабанды прицелов для винтовок, средств бронезащиты и другой амуниции, заказывая товары через россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, схема была вскрыта сотрудниками Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен. Они выяснили, что контрабандист через мессенджеры связывался с россиянами из разных городов, просил их купить товары военного назначения, переупаковать их и отправить заграницу. Работу он оплачивал в криптовалюте.

Как пишет Baza, таможенники успели перехватить 20 посылок. В отношении иностранца возбудили 19 уголовных дел по статье «Контрабанда иного вооружения, военной техники».

В середине октября в Ростове-на-Дону сотрудники Южного таможенного управления выявили контрабанду запрещенных веществ из Германии под видом сырья для изготовления БАДов. Инспекторы задержали международное почтовое отправление, содержимое которого их заинтересовало. В декларации было указано, что внутри «сырье для производства масла CBD, спортивного и диетического питания» и «продукция для чайной промышленности». Таможенники засомневались в законности перевозки содержимого коробки и отправили найденный порошок и листья на экспертизу.

Ранее таможенники перестали пропускать в Россию кондиционеры и холодильники.

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