Россиянин под видом сырья для БАДов заказал из Германии наркотики

В Ростове-на-Дону сотрудники Южного таможенного управления выявили контрабанду запрещенных веществ из Германии под видом сырья для изготовления БАДов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы задержали международное почтовое отправление, содержимое которого их заинтересовало. В декларации было указано, что внутри «сырье для производства масла CBD, спортивного и диетического питания» и «продукция для чайной промышленности». Таможенники засомневались в законности перевозки содержимого коробки и отправили найденный порошок и листья на экспертизу.

Исследование подтвердило предположения сотрудников: по пакетам были расфасованы тетрагидроканнабинол весом 3063,11 г и каннабис весом 265,09 г, который и получатель, и отправитель пытались выдать за чай.

Ростовчанина задержали. В ходе обыска у него нашли еще 2,5 кг наркотических веществ, которые тот планировал сбывать через маркетплейсы.

«В отношении организатора преступной схемы возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, совершенное группой лиц», — говорится в сообщении таможенников.

Нарушителю грозит до 20 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Челябинске полицейского с избранницей поймали на раскладывании закладок.