Таможенники перестали пропускать в Россию кондиционеры и холодильники

Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 12 ноября перестала пропускать через границу кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Это связано с тем, что таможенники стали требовать у поставщиков лицензии Минпромторга на ввоз оборудования с фреоном R-410, который используется в бытовой технике, рассказал газете гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников.

Блокировка коснулась всех стран, в том числе и стран СНГ, и всех видов климатического оборудования, заправленного фреоном, включая бытовые и промышленные кондиционеры, бытовые холодильники и системы торгового и промышленного холода.

В связи с остановкой части поставок и простоя контейнеров убытки поставщиков подобного оборудования могут составить от 200 до 300 млн рублей.

В ноябре ФТС сообщала, что за десять месяцев 2024 года объемы контрабанды золота из России увеличились в 2,5 раза.

Ранее таможенники поймали иностранца, пытавшегося вывезти из России $32 тысячи.