Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таможенники перестали пропускать в Россию кондиционеры и холодильники

«Ъ»: ФТС перестала пропускать в РФ кондиционеры и холодильники с фреоном R-410

close
Depositphotos

Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 12 ноября перестала пропускать через границу кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Это связано с тем, что таможенники стали требовать у поставщиков лицензии Минпромторга на ввоз оборудования с фреоном R-410, который используется в бытовой технике, рассказал газете гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников.

Блокировка коснулась всех стран, в том числе и стран СНГ, и всех видов климатического оборудования, заправленного фреоном, включая бытовые и промышленные кондиционеры, бытовые холодильники и системы торгового и промышленного холода.

В связи с остановкой части поставок и простоя контейнеров убытки поставщиков подобного оборудования могут составить от 200 до 300 млн рублей.

В ноябре ФТС сообщала, что за десять месяцев 2024 года объемы контрабанды золота из России увеличились в 2,5 раза.

Ранее таможенники поймали иностранца, пытавшегося вывезти из России $32 тысячи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами