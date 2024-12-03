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Стало известно, смогут ли регионы производить вакцину от рака

Общественник Вострикова: вакцину от рака смогут производить во всех регионах

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Dan Himbrechts/AAP Image/Reuters

Вакцину от рака, которую уже в следующем году планируется использовать для лечения онкозаболеваний, смогут производить в регионах в специализированных клиниках. Делать это будут на основе ткани пациентов, объяснила председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова в пресс-центре Общественной Службы Новостей.

«В нашей стране выстроена система онкологической службы. С учетом этого тиражирование нового опыта – реальная возможность», — отметила эксперт, добавив, что в регионы часто выезжают федеральные онкологи, чтобы поделиться опытом на профильных конференциях.

Сегодня в России самые лучшие онкоцентры — государственные, напомнила Вострикова. По ее мнению, проблемы могут быть только у частных клиник, которые не сразу получат соответствующие технологии.

Напомним, российскую мРНК-вакцину от рака разрабатывают в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России. Как отмечает директор центра Александр Гинцбург, разрешение на применение препарата на пациентах-добровольцах может быть получено уже в январе 2025 года. Первыми его могут получить онкологические больные на поздних стадиях.

Ранее разработчик российской вакцины от рака рассказал, как она работает.

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