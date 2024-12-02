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В Госдуме назвали цель запрета на курение на ходу

Депутат ГД Хамитов: штрафы сократят число любителей курить на ходу

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Depositphotos

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов в интервью «Ридусу» прокомментировал инициативу о наказании за курение на ходу денежным штрафом. Парламентарий напомнил, что курение в общественных местах запрещено на протяжении многих лет.

«Необходимо переломить ситуацию, когда уличное курение на ходу является примером для детей и подростков. Они начинают думать, что это абсолютно безобидное действие, которое никому не вредит. Социальные нормы поведения в обществе закладываются с самого детства», — отметил Хамитов.

Он добавил, что данный запрет также направлен на минимизацию вреда от пассивного курения и сокращение количества мусора на улицах российских городов.

2 декабря Хамитов заявил Telegram-каналу Shot, что выступает за введение запрета на курение на ходу. По его словам, курящий человек распространяет вокруг дым, который вдыхают случайные некурящие люди. Он считает, что помимо проблемы с пассивным курением такая мера сможет уменьшить загрязнение воздуха.

Ранее россиян предупредили о подорожании сигарет.

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