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Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Россияне хотят получить в подарок на Новый год путевку на отдых и деньги

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Pexels

Самый желанный подарок на Новый год для каждого пятого россиянина — путевка на отдых. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый пятый россиянин мечтает в качестве подарка на Новый год получить туристическую путевку. Еще 18% хотели бы получить деньги. Интересно, что в прошлом году о деньгах мечтали чаще, чем о путешествиях, а сейчас приоритеты россиян сменились.

Каждый десятый рассказал, что самым желанным подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук. 8% предпочли бы получить сертификат на образовательные курсы. 4% мечтают о новой бытовой технике, по 3% — о наборе косметики, спортинвентаре или подарочном сертификате, еще столько же хотели бы получить в подарок книгу. По 2% опрошенных рассказали, что их бы порадовали бы ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера. Одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры хотели бы получить в подарок по 1% россиян.

Женщины чаще мужчин мечтают о путешествиях (24% против 15% соответственно), косметике (6% против 0%), подарочных сертификатах (5% против 0%) и книгах (4% против 1%). Мужчины, в свою очередь, чаще хотели бы получить в подарок деньги (26% против 11% среди женщин), смартфоны (11% против 9%), товары для спорта (4% против 1%) и инструменты для ремонта и строительства (4% против 0%).

У опрошенных до 35 лет на первом месте среди желанных подарков — деньги (19%). Гаджеты (11%), сертификаты на курсы (11%) и косметику (6%) они также называли чаще тех, кто старше. А вот россияне от 45 лет чаще мечтают о путешествиях (28%).

Больше всего мечтающих получить в подарок на Новый год туристическую путевку — среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (34%).

Ранее выяснилось, что россияне на Новый год предпочтут сюрпризы заказанным подаркам.

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