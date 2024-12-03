В России не хватает судей, пятая часть вакансий не занята

В России наблюдается значительная нехватка судей, почти 20% вакансий в настоящее время открыты. Об этом на заседании Совета судей заявил генеральный директор судебного департамента при Верховном суде Владислав Иванов, сообщают «Ведомости».

«Во всех судах на сегодняшний день 6491 вакансия. Это 19,8% от общего количества судей», – уточнил Иванов.

Иванов пояснил, что в текущем году некомплект судей в арбитражных судах вырос на 29%, в судах общей юрисдикции — на 18%, в мировых судах — на 13%.

По его словам, причины таких тревожных тенденций заключаются в низкой заработной плате в сочетании с высокими квалификационными требованиями и высокой ответственностью судей.

В мае председатель Совета судей РФ Виктор Момотов уже высказывал схожую мысль. По его словам, низкий уровень оплаты труда и высокая нагрузка становятся главной причиной недостатка новых специалистов в судебной системе. Тогда же он предложил поднять на 200 % зарплаты судьям и государственным служащим аппаратов судов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в связи со сложностью работы в текущих условиях.

Ранее сообщалось, что в 2024 году индексация зарплаты не коснется судей.