Названы категории работников, которым с 1 октября повысят зарплату

С 1 октября государство проиндексирует на 5,1% зарплаты преподавателей федеральных вузов, медработников, сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и гражданского персонала силовых ведомств. Об этом сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

По словам эксперта, размер оплаты труда повысят ограниченному количеству работников, поскольку большинство высших учебных заведений и медицинских организаций имеет региональный, а не федеральный статус.

Ляшок отметил, что в 2024 году индексация зарплаты не коснется федеральных госслужащих, то есть сотрудников министерств и ведомств, а также судей и помощников парламентариев.

Распоряжение об индексации зарплат работников федеральных государственных учреждений на 5,1% с 1 октября подписал в середине августа премьер-министр России Михаил Мишустин.

13 сентября стало известно, что зарплатные предложения водителей, промоутеров и специалистов технической поддержки в первом полугодии 2024 года выросли на 48–64%. Эти вакансии стали лидерами по росту предлагаемых зарплат.

Ранее Набиуллина призвала увеличивать зарплаты вместе с ростом производительности труда.