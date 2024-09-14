Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы категории работников, которым с 1 октября повысят зарплату

Ляшок: зарплаты преподавателей вузов и медработиков вырастут на 5% с 1 октября

close
Depositphotos

С 1 октября государство проиндексирует на 5,1% зарплаты преподавателей федеральных вузов, медработников, сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и гражданского персонала силовых ведомств. Об этом сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

По словам эксперта, размер оплаты труда повысят ограниченному количеству работников, поскольку большинство высших учебных заведений и медицинских организаций имеет региональный, а не федеральный статус.

Ляшок отметил, что в 2024 году индексация зарплаты не коснется федеральных госслужащих, то есть сотрудников министерств и ведомств, а также судей и помощников парламентариев.

Распоряжение об индексации зарплат работников федеральных государственных учреждений на 5,1% с 1 октября подписал в середине августа премьер-министр России Михаил Мишустин.

13 сентября стало известно, что зарплатные предложения водителей, промоутеров и специалистов технической поддержки в первом полугодии 2024 года выросли на 48–64%. Эти вакансии стали лидерами по росту предлагаемых зарплат.

Ранее Набиуллина призвала увеличивать зарплаты вместе с ростом производительности труда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами