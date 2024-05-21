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Судьям в новых регионах предложили повысить оклад

Председатель Совета судей РФ Момотов: работа судей сейчас в разы сложнее

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Shutterstock

Судьям и государственным служащим аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предложили повысить зарплаты на 200%, сообщается на сайте РАПСИ со ссылкой на председателя Совета судей РФ Виктора Момотова.

«Их работа сейчас в разы сложнее с учетом текущей ситуации. В связи с этим логичным видится установление для них повышенной заработной платы, а также считать 1 год работы за 2», — сказал он.

Момотов отметил, что в прошлый раз зарплаты судей повышались в октябре 2016 года.

«Очень многие обстоятельства жизни изменились», — добавил Момотов.

По словам Момотова, именно низкий уровень оплаты труда и высокая нагрузка становятся главной причиной недостатка новых специалистов.

«Если говорить о привлекательности работы в аппарате суда для выпускников юридических вузов, то на первом этапе заработная плата в разы меньше по сравнению с зарплатой в органах прокуратуры», — сказал он.

Момотов подчеркнул, что также необходимо создать короткие курсы подготовки для кандидатов, впервые приходящих на государственную службу в судебную систему.

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