В «Росчайкофе» отреагировали на сообщение о критическом скачке цен на кофе

Несмотря на рост цен, кофе в ближайшее время не станет недоступным напитком и атрибутом роскоши, считает глава Ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Прогнозируемый скачок стоимости приведет к тому, что россияне просто сократят потребление напитка, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Подорожание — это вещь не очень приятная, но критическим оно не станет. Просто те, кто привык пить кофе часто, возможно, сократят его потребление. Например, вместо нескольких чашек в день будут пить одну или две», — считает эксперт.

Он призвал не воспринимать рост стоимости кофе как катастрофу, подчеркнув, что слишком резкое повышение цен не выгодно никому — в том числе производителям и торговым сетям.

Однако Чантурия согласился, что будущий год станет сложным как для всех, кто работает с кофе, так и для любителей напитка. На фоне подорожания сырья, колебания курсов валют цены будут расти неизбежно, но не так критично, как прогнозируется, считает он.

Напомним, эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин сообщил, что в 2025 году кофе подорожает на 20-25% из-за плохих погодных условий в странах-поставщиках — Бразилии и Вьетнаме. Причем сообщалось, что стоимость кофе сорта робуста на бирже ICE Futures уже взлетела до максимума за 16 лет.

Ранее стало известно, что россияне стали отказываться от молотого кофе в пользу пакетированного.