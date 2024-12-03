Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Росчайкофе» отреагировали на сообщение о критическом скачке цен на кофе

Глава «Росчайкофе» Чантурия: рост цен не сделает кофе недоступным напитком

close
«Газета.Ru»

Несмотря на рост цен, кофе в ближайшее время не станет недоступным напитком и атрибутом роскоши, считает глава Ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Прогнозируемый скачок стоимости приведет к тому, что россияне просто сократят потребление напитка, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Подорожание — это вещь не очень приятная, но критическим оно не станет. Просто те, кто привык пить кофе часто, возможно, сократят его потребление. Например, вместо нескольких чашек в день будут пить одну или две», — считает эксперт.

Он призвал не воспринимать рост стоимости кофе как катастрофу, подчеркнув, что слишком резкое повышение цен не выгодно никому — в том числе производителям и торговым сетям.

Однако Чантурия согласился, что будущий год станет сложным как для всех, кто работает с кофе, так и для любителей напитка. На фоне подорожания сырья, колебания курсов валют цены будут расти неизбежно, но не так критично, как прогнозируется, считает он.

Напомним, эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин сообщил, что в 2025 году кофе подорожает на 20-25% из-за плохих погодных условий в странах-поставщиках — Бразилии и Вьетнаме. Причем сообщалось, что стоимость кофе сорта робуста на бирже ICE Futures уже взлетела до максимума за 16 лет.

Ранее стало известно, что россияне стали отказываться от молотого кофе в пользу пакетированного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами