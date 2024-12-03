Россияне стали отказываться от молотого кофе в пользу пакетированного

В 2024 году российские потребители начали чаще выбирать порционный кофе в пакетиках, чем молотый и растворимый варианты. Об этом свидетельствуют данные компании «Эвотор», пишет РИА Новости.

Согласно анализу рынка, продажи кофе в пакетиках за первые 10 месяцев этого года увеличились на 10%. В то же время спрос на растворимый кофе увеличился всего на 1%, а продажа молотого кофе снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Доля кофе в пакетиках в общем объеме продаж также возросла с 26 до 29%, в то время как доля растворимого уменьшилась с 67 до 65%, а молотого — с 7 до 6%

Кроме того, за это время средняя цена молотого кофе в несетевой рознице увеличилась на 16%, составив 1,46 рубля за 1 грамм. Цены на растворимый кофе выросли на 12% и достигли 2,66 рубля за 1 грамм. При этом молотый кофе часто реализуется в крупных упаковках, что снижает его стоимость, тогда как растворимый, напротив, упаковывается в меньшие и более дорогие стеклянные или металлические контейнеры. Кофе в пакетиках подорожал меньше всего — на 8%, составив 1,26 рубля за 1 грамм.

В регионах России в октябре 2024 года наибольшая стоимость молотого кофе наблюдается на Камчатке, в Сахалинской области и Якутии, где цена достигает 2,7 рубля за 1 грамм. В то же время в Смоленской, Волгоградской, Воронежской и Владимирской областях, а также в Крыму цена составляет всего 1,3 рубля. В Москве средняя цена молотого кофе в октябре составила 1,9 рубля, в Санкт-Петербурге — 1,8 рубля, а в целом по России — 1,6 рубля.

Поставщики кофе считают, что 2025 год будет «сложным» из-за очень высоких цен на зерна — самых высоких с кризисного 1977 года.

Ранее сообщалось, что Уганда хочет открыть в России торговый хаб по продаже кофе.