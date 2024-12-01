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Россиян предупредили о подорожании кофе из-за засухи в Бразилии

РИА: засуха в Бразилии и тайфуны во Вьетнаме грозят удорожанием кофе на 25%

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Depositphotos

Кофе в 2025 году может подорожать на четверть из-за плохих погодных условий в странах-поставщиках — Бразилии и Вьетнаме. Об этом рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. ... Если говорить о медианной цене, то в 2025 году она может оказаться выше на 20–25%», — сообщил он.

Повышение цен связано с природными проблемами в тех странах, которые производят кофе. В Бразилии наблюдается засуха, а во Вьетнаме тайфуны и дожди.

До этого сообщалось, что стоимость кофе сорта робуста на бирже ICE Futures взлетела до максимума за 16 лет.

Кофе продолжает дорожать, несмотря на восстановление мирового экспорта. В 2023/24 сезоне (октябрь — сентябрь) мировые поставки кофе выросли на 11,7% и составили 137,27 млн мешков (по 60 кг). Для сравнения: за аналогичный период 2022/23 сезона поставки составили 122,92 млн мешков.

Ранее сообщалось, что Уганда хочет открыть в России торговый хаб по продаже кофе.

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