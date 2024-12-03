В Южно-Сахалинске произошел взрыв возле заправки, ранен рабочий

В Южно-Сахалинске произошел взрыв на шиномонтажке рядом с заправкой на пересечении улиц Мира и Украинской. Об этом сообщили в местном Telegram-канале «Точка отсчета».

По данным канала, взрыв произошел в результате разрыва грузовой шины или компрессорного баллона. Одни из работников, который находился в помещении в момент инцидента, был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города.

В пресс-службе СК РФ по Сахалинской области сообщили, что по факту инцидента начата проверка из-за получения тяжких телесных повреждений работником шиномонтажки. В ходе проверки было установлено, что сотрудник выполнял подкачку колеса от большегрузного автомобиля.

«В ходе выполнения работ из-за избыточного давления произошел хлопок», — говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. После проверки будет дана оценка соблюдению правил охраны труда.

2 декабря в Искитиме Новосибирской области взорвалась частная заправка, в результате чего пострадали два человека.

Ранее в Дагестане загорелась крыша школы.