Беременность может защитить от осложнений гриппа, выяснили ученые

Канадские ученые из Университета Макгилла выяснили, что беременность способна усилить естественную защиту организма против тяжелой формы гриппа A, поражающей легкие. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Выводы специалистов основаны на экспериментах на мышах. Как показали тесты, во время беременности у грызунов активировался определенный тип иммунных клеток в носовой полости. Он вырабатывал мощную молекулу под названием интерлейкин-17, усиливающую противовирусную защиту организма в верхних дыхательных путях.

«Вирус гриппа A остается одной из наиболее опасных для жизни угроз для всего человечества. Естественный иммунитет во время беременности может изменить представление о защите будущих матерей от инфекции», — уточнила первый автор исследования Джулия Хронопулос.

Команда намерена продолжить работу и найти способы снижения повреждений легких, вызванных гриппом, COVID-19 и другими вирусными инфекциями. Исследователи стремятся обезопасить организм от чрезмерной реакции иммунной системы, которая приводит к серьезным осложнениям и летальному исходу при заражении.

Ранее ученые выяснили причины летальности тяжелой формы COVID-19.