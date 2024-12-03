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Беременность может защитить от осложнений гриппа, выяснили ученые

SciAdv: беременность активирует иммунитет, спасающий от тяжелой формы гриппа

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Felipe Dana/AP

Канадские ученые из Университета Макгилла выяснили, что беременность способна усилить естественную защиту организма против тяжелой формы гриппа A, поражающей легкие. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Выводы специалистов основаны на экспериментах на мышах. Как показали тесты, во время беременности у грызунов активировался определенный тип иммунных клеток в носовой полости. Он вырабатывал мощную молекулу под названием интерлейкин-17, усиливающую противовирусную защиту организма в верхних дыхательных путях.

«Вирус гриппа A остается одной из наиболее опасных для жизни угроз для всего человечества. Естественный иммунитет во время беременности может изменить представление о защите будущих матерей от инфекции», — уточнила первый автор исследования Джулия Хронопулос.

Команда намерена продолжить работу и найти способы снижения повреждений легких, вызванных гриппом, COVID-19 и другими вирусными инфекциями. Исследователи стремятся обезопасить организм от чрезмерной реакции иммунной системы, которая приводит к серьезным осложнениям и летальному исходу при заражении.

Ранее ученые выяснили причины летальности тяжелой формы COVID-19.

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