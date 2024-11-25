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Врач объяснила, почему нельзя самостоятельно принимать антибиотики

Фармаколог Акулина: антибиотики может назначить только врач

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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Не стоит принимать антибиотики по совету знакомых, а также «назначать» себе выписанные ранее препараты. Об этом в интервью РИАМО сообщила клинический фармаколог Красногорской больницы Ирина Акулина.

Она обратила внимание, что граждане зачастую «назначают» себе антибиотики при ОРВИ или гриппе. Однако данные препараты эффективны только в отношении живых микроорганизмов и бессильны против вирусов.

«Пожалуйста, не занимайтесь самолечением. При первых же симптомах заболевания идите к врачу, чтобы он назначил правильное лечение и ускорил ваше выздоровление», — посоветовала Акулина.

Она также напомнила, что вместе с болезнетворными бактериями антибиотики губят полезные микроорганизмы, поэтому специалисты всегда назначают сопутствующее лечение.

Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин до этого предупреждал, что при приеме антибиотиков строго запрещено употреблять алкоголь. По его словам, спиртное может обострить побочные эффекты от препарата. Также, возрастает риск возникновения аллергической реакции.

Ранее ученые нашли способ «победить» устойчивые к антибиотикам бактерии.

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