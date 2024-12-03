Глава СПЧ оценил избиение Журавеля сыном Кадырова словами «не надо было провоцировать»

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал избиение 16-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым Никиты Журавеля, назвав сожжение Корана «провокацией». Об этом он заявил в интервью РБК.

Фадеев подчеркнул, что в Чечне новость об осквернении святынь вызвала особенно сильную реакцию. Он предположил, что если бы кто-то сжег Евангелие в центре Москвы, народ бы отреагировал.

«Не надо было сжигать Коран. Не надо было этого делать. Мы, православные, немножко поспокойнее, но я думаю, что если бы он вот здесь [в центре Москвы] стал сжигать Евангелие, тоже был бы шанс получить от кого-нибудь по морде. Не надо провоцировать», — сказал он.

Фадеев также подчеркнул, что, как выяснили следователи, Журавель работал на Украину.

В октябре прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении Журавеля по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ). По данным Генпрокуратуры РФ, в марте прошлого года он по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Молодой человек переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил российскую военную технику, а также передал сведения о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. 27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

В октябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей встречи с Журавелем. На кадрах молодой человек говорит о желании принять ислам, в ответ глава Чечни заявляет, что это «не от души». После этой встречи, как сообщалось, задержанного избил сын руководителя республики Адам. Кадыров-старший подтвердил эту информацию, опубликовав видео избиения, и заявил, что «гордится» поступком сына. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат рассказал о состоянии Никиты Журавеля.