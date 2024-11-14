Адвокат рассказал о состоянии Никиты Журавеля

Россиянин Никита Журавель, осужденный за сожжение Корана и обвиняемый по новому делу о госизмене, чувствует себя прекрасно. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его адвокат Андрей Сабинин.

По его словам, родители подзащитного отсутствовали на заседании, так как они живут не в Волгограде. Он отметил, что мать Журавеля «плачет и страдает» от происходящего.

14 ноября Волгоградский областной суд начал рассмотрение дела о госизмене, возбужденного против Журавеля, слушание проходит в закрытом режиме. Заседание перенесли на 15 ноября.

В октябре прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении Журавеля по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры РФ, в марте прошлого года Журавель по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Молодой человек переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил российскую военную технику, а также передал сведения о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. 27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

Ранее Кадыров выложил видео встречи с Журавелем.