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Россияне собрали больше 50 кг урожая за лето

Чаще всего россияне выращивают в огороде картофель, огурцы и помидоры

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Виталий Аньков/РИА Новости

Почти половина россиян (43%) в 2024 году вырастили лучший урожай, чем в 2023. При этом более трети на грядках проводили до 10 часов в неделю (37%), а потратили на покупки до 5 тысяч рублей (48%). Это показало исследование ВсеИнструменты.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый пятый россиянин (20%) собрал со своего участка суммарно более 50 кг урожая. Еще 17% опрошенных смогли вырастить от 30 до 40 кг, а по 16% — от 20 до 30 и от 40 до 50 кг овощей, фруктов, ягод и зелени.

Большинство россиян для получения такого урожая тратили в 2024 на огородные работы менее 10 часов в неделю (37%). Еще треть (33%) ухаживали за садом в среднем от 10 до 20 часов в неделю.

На уход за участком многие опрошенные потратили сумму до 5 тыс. руб. (48%). Для 16% россиян дачные работы обошлись в 5-10 тыс. руб., а 17% респондентов — более 20 тыс. руб. При этом почти половина россиян (48%) считают, что их труды полностью окупились богатым урожаем.

Чаще всего на грядках россиян летом 2024 года можно было увидеть следующие культуры: картофель (31%), огурцы (23%), помидоры (21%), капусту и лук (по 18%), морковь (14%) и зелень (13%). Лидерами по количеству собранного урожая стали картофель (17%), капуста и морковь (по 7%), помидоры и огурцы (по 6%).

Ягоды и фрукты в этом году сажали значительно реже — вероятно, на это повлияли заморозки в мае. Например, только 9% опрошенных выращивали ягоды на участках. По 6% россиян выращивали сливы и дыни.

Более половины опрошенных (62%) пользовались удобрениями для увеличения урожая. Кроме этого, по оценке респондентов, хорошему росту растений способствовали погодные условия (63%) и состояние почвы (15%).

70% россиян хотят в следующем году снова заниматься дачным урожаем. В планах — выращивание картофеля (28%), огурцов и помидоров (по 21%), лука и моркови (по 15%). Для комфортной работы в грядках опрошенные планируют налаживать систему полива (16%), ввести севооборот (12%) и попробовать высадить новые сорта растений (10%).

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