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В Уфе двухлетний ребенок попал в больницу, проглотив 17 магнитных шариков

В Башкирии спасли ребенка, проглотившего 17 магнитных шариков

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Минздрав Башкортостана

Хирурги больницы скорой помощи Уфы оказали помощь малолетнему ребенку, который наглотался магнитных шариков, потребовалось хирургическое вмешательство. Об этом сообщает минздрав Башкирии.

Двухлетняя девочка поступила в медицинское учреждение с жалобами на вялость и многократную рвоту. В ходе обследования врачи обнаружили в кишечнике ребенка скопление инородных тел.

«Девочку экстренно направили на операцию. Хирургическое извлечение инородных тел заняло два часа. Соединившись между собой в разных отделах кишечника, шарики спровоцировали его непроходимость и образование кишечных свищей», — сообщили в минздраве.

Все 17 магнитных шариков от детского конструктора удалось извлечь, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Маленькая пациентка продолжает лечение в отделении реанимации.

До этого сообщалось, что в Татарстане дошкольник разгрыз ртутный градусник и оказался в больнице. Двухлетний ребенок болел простудой и находился дома с бабушкой. Когда пожилая женщина отвлеклась, ее внук разгрыз прибор и проглотил несколько шариков металла. О своих «приключениях» дошкольник рассказал матери, когда вечером пришла с работы. Шарики вышли самостоятельно, что подтвердила повторная диагностика.

Ранее в Саратовской области ребенок проглотил деталь от дрели.

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